وفد الحكومة من واشنطن:بلادنا ترحب بكل مستثمر جاد

التقى وفد الحكومة السودانية الزائر لواشنطن بقيادة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، بوفد من مجلس الشركات الأفريقية(CCA) وذلك بمقر المجلس،وكان في استقبال الوفد الحكومي قيادات المجلس وعلى رأسهم رئيسة المجلس ومديرته التنفيذية السيدة فلورزيلا ليسر ونائب الرئيسة السيد وليام وورد.

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وباحث الطرفان حول السبل الكفيلة بزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية الكبيرة خصوصاً في المجالات الأكثر ملائمة للسودان في الوقت الحالي كالبنية التحتية والطرق والجسور والطاقة والزراعة .

واتفق الطرفان بحسب التيار – على تشجيع التجارة والاستثمار الأمريكي ووعد الوفد السوداني بتسهيل الإجراءات للشركات الأمريكية التي تعمل في هذه المجالات لدخول السوق السوداني عبر الاستثمار لا سيما الاستثمار الجاد الذي يصب في إطار التطور التنموي المنشود بعد التغيير علما بان مجلس الشركات في إفريقيا (CCA) هو مجلس أمريكي يضم أعضاء ومستثمرين لكبرى الشركات الأمريكية ويركز على ربط المصالح التجارية في إفريقيا. تم إنشاء CCA عام 1993 لتعزيز الأعمال التجارية والاستثمار بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا، وهو يعمل كوسيط محايد وموثوق به يربط بين الشركات الأعضاء وبين كبار قادة الحكومة وقطاع الأعمال الذين يحتاجون إلى القيام بأعمال تجارية في أفريقيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)