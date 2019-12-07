صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة عن حادثة فلوريدا ومنفذ الهجوم السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن اعتقال 6 مواطنين سعوديين على خلفية إطلاق النار الذي نفذه الملازم السعودي محمد سعيد الشمراني، يوم أمس الجمعة، في القاعدة البحرية الجوية المرموقة في بينساكولا بولاية فلوريدا، حيث كان يتدرب ليصبح طيارا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن اعتقال المواطنين السعوديين جاء لاستجوابهم على خلفية الحادثة، مؤكدة أن “من بين الموقوفين 3 شوهدوا وهم يصورون الحادثة، طبقا لشخص اطلع على المراحل الأولية للتحقيق”.

ولقي أمس الجمعة 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرا بإصابته.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن مطلق النار داخل قاعدة “بينساكولا” الجوية، طالب سعودي الجنسية، كان يتدرب على الطيران في الولايات المتحدة.