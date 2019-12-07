تفاصيل صادمة يرويها صديق الطالب العماني الذي قتلته عصابة في لندن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف صديق للطالب العُماني محمد العريمي الذي قتل طعناً في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس تفاصيل جديدة عن الجريمة.

وقال صديق “العريمي” لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الضحية كان في طريقه إلى منزله من مطعم في “نايتسبريدج” هو وصديق آخر له من البحرين، عندما اعترضت طريقهما عصابة من الملثمين، لسرقة ساعته الفاخرة.

وقال صديق العريم: “حاول أحد اللصوص سرقة ساعة محمد المكلفة – أعتقد أنها رولكس – ولدى مقاومته طعنوه وقتلوه”.

وأشار الى أن صديقه البحريني حاول المساعدة فتعرض هو الآخر للطعن، وهو في المستشفى الآن يتلقى العلاج.

وأضاف: “هذه جريمة مروعة حقًا أن تحدث في وسط لندن أمام مثل هذا المتجر الشهير المعروف في جميع أنحاء العالم”.

وقال: “من المتوقع أن تكون كاميرات المراقبة الدوائر قد التقطت شيئا يمكن للشرطة استخدامه في الوصول الى اجناة.”

كانت السفارة العُمانية في بريطانيا قالت على حسابها بـ”تويتر” إن “حادث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي”.

وتقدّمت السفارة بأعمق التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد.

وأكدت السفارة أنّها تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

وعاش “العريمي” في المملكة المتحدة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كان “العريمي” من بين ثلاثة أشخاص في العشرينات من العمر، قُتلوا خلال 12 ساعة دامية في العاصمة لندن الليلة الماضية.