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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف حساب “العهد الجديد”، الشهير على “تويتر” تفاصيل التقرير الذي رُفع مؤخراً من مركز التواصل والاستشراف المعرفي، (المعني بتحليل سلوكيات المجتمع), إلى ولي العهد محمد بن سلمان.
وحسب “العهد الجديد” في تغريدته التي رصدتها “وطن”، فإن التقرير خلص إلى أن (السعودية مهيأة الآن لإعلان علاقتها مع إسرائيل، وأنها قد تجاوزت الضغوط الشعبية).
وأشار التقرير إلى أن مشاركة السعودية في مؤتمر البحرين خصوصا كان بمثابة فقاعة اختبار (ناجحة) مهدت لمرحلة إعلان التطبيع!وظاهرة التطبيع مع إسرائيل، باتت ظاهرة عادية بالنسبة للكثير من الانظمة العربية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، حتى وصلت إلى الدفع ببعض الوجوه إلى الساحة من أجل إثارة الجدل حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل لمعرفة مدى تقبل الشارع لهذا الامر، وهذا ما جرى مع أنور عشقي ومن خلفه المطبعين عبدالحميد الغبين ومحمد سعود.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير سري يطمئن”ابن سلمان”باستعداد الشارع السعودي التطبيع مع إسرائيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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