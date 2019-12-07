وزير الخارجية القطري يكشف مفاجأة خلال اللقاءات التي عقدت مع السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الجمعه، مفاجأة خلال اللقاءات التي عقدت مع السعودية بشان المصالحة الخليجية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن “الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها”، في إشارة إلى احتمال تجاوز دول المقاطعة لها من أجل إتمام المصالحة، وذلك حسب صحيفة “الراية” القطرية.

وأضاف: “هناك سلسلة من الأحداث وقعت وسلسلة من الاجتماعات عقدت في عدة عواصم والوقت لم يحن للكشف عنها”، مؤكدا أن سياسة قطر المستقلة وشؤونها الداخليّة لن تكون محل تفاوض مع أي طرف”.

وقال: هناك مخاوف ومشاغل من بعض جيراننا، ونحن راغبون في النظر فيها ولكننا لن نسمح بالتدخل في شؤوننا وسياساتنا.

وأكد وزير الخارجية القطرية “الانتقال من طريق مسدود إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات”، موجها الشكر لأمير الكويت على استمرار جهوده لحل الأزمة.