بعدحصار “غير مسبوق”… إجراء إيراني “لن تنساه قطر ابدا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الجمعه، مافعلته إيران مع بلاده، منذ بدء أزمة المقاطعة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017.

وقال، محمد بن عبد الرحمن، خلال مشاركته في أعمال منتدى “الحوار المتوسطي” في روما، أمس الجمعة، ردا على سؤال حول الموضوع: “إيران جارتنا وقطر ملتزمة بعلاقة حسن الجوار معها”، وذلك حسب صحيفة “الراية” القطرية.

وأضاف آل ثاني: “إيران فتحت أجواءها أمام قطر عندما فرض الحصار علينا، فنحن لن ننسى ذلك”.

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