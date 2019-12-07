الحريري يوجه رسائل لبريطانيا وألمانيا وإسبانيا تتعلق بحل الأزمة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري اليوم السبت عددا من الرسائل إلى قادة ومسؤولين في ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا تتعلق بحل الأزمة الاقتصادية وأهمها تأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية.

وذكر موقع “مستقبل ويب”، أن: “رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري وجه اليوم مزيدا من الرسائل إلى رؤساء وزراء ومسؤولي عدد من الدول الصديقة”.

وأضاف أن الرسائل شملت كلا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز”.

وبحسب الموقع، أن هدف الرسائل هو معالجة أزمة السيولة والاستيراد، وقال:

“يأتي وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات”.

وكانت العديد من التصريحات الوزارية كشفت أن حكومة اختصاصيين قاربت على التشكيل في لبنان الذي يشهد اضطرابًا حادًا منذ فترة على وقع احتجاجات شعبية ضخمة أجبرت حكومة سعد الحريري على تقديم استقالتها.

وكشفت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أن اجتماع مجموعة الدعم الدولية ل​لبنان​ الذي ستستضيفه باريس سيتم بحضور الدول الخمس الأعضاء في ​مجلس الأمن الدولي​ إضافة إلى ​ألمانيا​ و​إيطاليا​ وثلاث دول عربية هي ​المملكة العربية السعودية​ و​الإمارات​ ومصر، بالإضافة إلى مشاركة ​الجامعة العربية​ و​الاتحاد الأوروبي​ و​الأمم المتحدة​ و​البنك الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​.

وبحسب المصدر، فإن الاجتماع سيتم على مرحلتين: صباحية وبعد الظهر وسوف يلقي وزير ​الخارجية الفرنسية​ جان إيف لو دريان كلمة الافتتاح فيما يقود أمين عام ​وزارة الخارجية الفرنسية​ المناقشات. وفي جلسة أخرى ينضم ​الوفد اللبناني​ إلى المجتمعين على أن يصدر بيان جماعي مع اختتام الاجتماع”.