“لن تنفعكم منظومة ثاد” .. الحوثي يوجه دعوة عاجلة إلى السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه القيادي في جماعة أنصار الله، محمد علي الحوثي، دعوة إلى السعودية والإمارات، بعد تصريحات عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

وأكد محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله”، أنه “على السعودية والإمارات وقف العدوان ورفع الحصار وإلا فإن الشعب اليمني يملك القدرة على إيلامهم بقوته الصاروخية وطيرا

وأوضح الحوثي خلال حفل افتتاح المجمع الطبي للجرحى في العاصمة صنعاء، أن الشعب اليمني أثبت أن الهالة الإعلامية التي سيقت من أجل السلاح الأمريكي كانت غير صحيحة، ولا فائد منها ولن تنفع السعوديين منظومة ثاد ولا الدفاعات الجوية الأخرى”.

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