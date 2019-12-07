لاعب الهلال أطهر الطاهر (يغرّد) بعد الخسارة أمام الأهلي المصري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال لاعب الهلال السوداني أطهر الطاهر، إنّ فريقه ما زال في المنافسة بدوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمام الأهلي المصري في المرحلة الثانية من المنافسة.
وأشار إلى أنّ القادم في البطولة سيكون الأجمل بحسب تغريدة دوّنها على حسابه بالفسيبوك اليوم”السبت”.
و”الجمعة”، خسر الهلال السوداني أمام الأهلي القاهري بهدفين مقابل هدف، ليتوقّف في محطة”3″ نقاط.
وكان أطهر الطاهر قد أحرز هدف فريقه الوحيد في الدقائق الأخيرة من المباراة.
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