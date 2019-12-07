أربع دعاوى قضائية في نيابة الفساد ضد مأمون حميدة

كشفت مصادر عليمة بحسب (اليوم التالي) عن تحريك (4) دعاوى قضائية في نيابة التحقيقات المالية ومكافحة الفساد ضد د. مأمون حميدة، وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم. وذكرت المصادر أن البلاغ الأول يتعلق بواقعة تمديد العقد بين وزارة الصحة وجامعة مأمون حميدة بخصوص المستشفى الأكاديمي، حيث أشارت تقارير المراجع القومي إلى تجاوزات تتعلق بإجراءات التمديد، اما البلاغ الثاني فيتصل بتحويل قسم طب الأسنان بالمستشفى الأكاديمي إلى كلية تابعة للجامعة من دون موافقة الوزارة، ويتصل البلاغ الثالث بواقعة شراء جهاز أشعة مقطعية بمبلغ (341) ألف دولار من أموال الوزارة لصالح المستشفى، خصماً على مبلغ مليون يورو وفرتها وزارة المالية الولائية لصيانة حوادث مستشفى بحري ومستشفى جبرة للطوارئ.

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وبحسب العقد فإن الجامعة ملزمة بتوريد الأجهزة للمستشفى، ويتعلق البلاغ الرابع بتخصيص قطعة أرض بمساحة (3000) متر مربع لشركة خاصة تعمل في جمع النفايات الطبية خصماً على المساحة المخصصة للمستشفى السعودي.

وأكدت المصادر أن النيابة باشرت إجراءات التحري في البلاغات مجتمعة، يذكر أن مامون حميدة يقبع في السجن الاتحادي (كوبر) مع عدد من قيادات النظام البائد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)