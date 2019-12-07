كسلا: مواطنو ود الحليو يشكون من انعدام مياه الشرب

شكا مواطنو محلية ودالحليو بولاية كسلا، من تدني وضعف الخدمات، وانتقدوا بشدة استحواذ حكومة الولاية بكسلا على إيرادات المحلية دون تنفيذ تنمية بالمنطقة، وقال المواطن الهادي سرتك بحسب (التيار) أمس، أن حكومة الولاية ظلت تستحوذ على ما يقدر بـ75 في المائة من إيرادات المحلية دون تقدمي أي تنمية، وأضاف سرتك “النظام السابق جعل (ودالحليو) بقرة حلوب دون أن يقدم لها”، وذكر أن المحلية وقراها تفتقر إلى أبسط الخدمات، لافتا إلى أن المحلية تعد من أكبر مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية، وشدد على ضرورة أن تخصص هذه الإيرادات لصالح الخدمات بالمحلية.

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وكشف الهادي عن انعدام المياه الصالحة للشرب بـ”الحي الشرقي” بودالحليو، وقرى “الجيرة” و”تبوسي”، منتقدا بشدة عدم الاهتمام بإنسان المحلية وتنميتها، وامتدح الهادي خطوة تنفيذ طريق (ودالحليو – سد أعالي عطبرة وسيتيت)، وقال “أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي” وطالب بإكمال الطريق في أسرع وقت ممكن، ونادى بربط الطرق ببين ود الحليو والمناطق الحدودية المجاورة بـ”إثيوبيا” و”أريتريا” أشار سرتك إلى افتتاح سوق محاصيل ود الحليو خلال الأيام الماضية، وقال أنه سيكون قبلة للتجار وسينافس سوق محصول القضارف وإن لم يصل مرحلته، لكون المحلية غنية بالإنتاج الزراعي.

وأكد سرتك دعم تجار المحاصيل والمزارعين بود الحليو لحكومة الدكتور عبدالله حمدوك، داعيا إياها للاهتمام بالمحليات الطرفية، ومنحها الأولوية في الخدمات وخاصة مناطق الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)