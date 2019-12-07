خمس مباريات في منافسة الدرجة الوسيطة اليوم

في منافسة الدرجة الوسيطة تقام اليوم خمس مباريات في الأسبوع السابع من الدورة الثانية حيث يلتقي في المجموعة الأولى والتي تشهد قيام 4 مباريات، على إستاد حلفا يلتقي النيل حلفا والهلال الساحل وبإستاد كسلا يلتقي الميرغني كسلا والمريخ بورتسودان ويشهد إستاد الخرطوم لقاء توتي والموردة وعلى ملعب دنقلا يلتقي ارتدي دنقلا والمتمة شندي. وفي المجموعة الثانية تقام مباراة واحدة بإستاد ربك تجمع بين النهضة ربك والمريخ الدمازين.

نيل حلفا يستضيف هلال الساحل

في المجموعة الأولى يستضيف النيل حلفا الجديدة الهلال بورتسودان في أقوى مباريات الأسبوع النيل حلفا له 20 نقطة يحتاج الفريق إلى نقاط المباراة بكل قوة حتى يجد لنفسه بصيص أمل لمواصلة المشوار والوصول إلى المراحل المتقدمة من المنافسة، لهذا يعمل الفريق من أجل تحقيق الفوز، أما الهلال بورتسودان فله 21 نقطة الفريق ظهر بمستويات مغايرة أحياناً يؤدي بصورة جيدة وتارة يؤدي أسوأ المباريات، يأمل الساحلي أن يعود بنقاط المباراة لتعينه في مشوار المنافسة.

الميرغني يواجه مريخ بورتسودان

في المباراة الثانية والتي مسرحها إستاد كسلا يستضيف الميرغني مريخ بورتسودان، للميرغني 19 نقطة ويعمل من أجل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لكسب المواجهة حتى يجد لنفسه موضع قدم في المرحلة المقبلة من المنافسة، أما فريق المريخ بورتسودان له 23 نقطة وقد ظهر الفريق بمستوى رائع من خلال أدائه لمباريات الدورة الثانية، يأمل الفريق في الصعود من المجموعة إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.توتي تستضيف القراقير

وعلى ملعب إستاد الخرطوم وفي أقوى وأهم المواجهات تستضيف توتي الخرطوم الموردة أم درمان، توتي له 22 نقطة والفوز يضمن له الصعود إلى المرحلة المقبلة من المنافسة، أما فريق الموردة له 16 نقطة ويعمل من أجل الفوز حتى لا يدخل في حسابات معقدة لأن الخسارة قد تبعده نهائياً من الوصول إلى المرحلة المقبلة.

ارتدي دنقلا يواجه متمة شندي

في المباراة الرابعة يلتقي بإستاد دنقلا ارتدي الذي يستضيف المتمة شندي، ارتدي في مؤخرة التريب بـ14 نقطة والخسارة تؤدي إلى خروجه بصورة قاطعة من التنافس على الوصول إلى المراحل المتقدمة، المتمة شندي له 19 نقطة ولم يظهر الفريق بمستواه المعهود خلال المباراتين السابقتين حيث خسر في بورتسودان أمام المريخ والهلال الساحل.

النهضة ربك تستقبل مريخ الدمازين

في المجموعة الثانية تقام مباراة واحدة تجمع بين النهضة ربك والمريخ الدمازين فريق النهضة له 8 نقاط فقد، أمل الفريق في العصود ضعيف جداً وإذا خسر الفريق أي نقطة من هذه المباراة سيخرج بصورة مباشرة، الطرف الآخر مريخ الدمازين له 21 نقطة ويحتاج إلى تحقيق الفوز ليضمن الصعود ويعمل بقوة من أجل كسب المواجهة.

هلال الساحل يعمل من أجل الفوز

أكد العميد صابر سعد رئيس نادي هلال الساحل بحسب اليوم التالي – أن فريقه وصل قبل يومين إلى مدينة حلفا وأدى العديد من التدريبات، وقال: بحمد الله لا توجد إصابات وسط اللاعبين، نلعب بكامل التوليفة المعروفة، نحترم النيل حلفا كثيراً لهذا نعمل له ألف حساب، سوف نقدم مباراة كبيرة نأمل أن نجد مساندة جماهيرية ونعود بنقاط المباراة.

الدمازين تقف مع المريخ

Advertisements

في تصريحات خص بها الصدى أكد إبراهيم الشيخ رئيس الاتحاد الدمازين أن المدينة تقف خلف ممثلها بقوة، وأن المريخ لن يكون وحيداً في هذه المواجهة المهمة، وقال: نقف خلف ممثلنا بقوة من أجل تحقيق الفوز، إن شاء الله، وزاد: أناشد أبناء الدمازين الوقوف مع الفريق حتى يحقق النصر في المباراة.

المتمة تعمل من أجل الفوز فقط

قال محمد كمال رئيس نادي المتمة شندي أن الفريق وصل قبل يومين إلى دنقلا، نأمل أن نؤدي مباراة قوية ترضي التطلعات ونخرج بنقاطها إن شاء الله، وختم: نعمل من أجل تحقيق الفوز فقط ولا شيء سواه، ومن أجل جئنا للمنافسة.

جمهور كسلا يساند الميرغني

في تصريحات للسيد يوسف المصري أمين خزانة النادي الميرغني كسلا أكد بأنهم يسعون من أجل الفوز في هذه المباراة وقال: الفريق في قمة الجاهزية، ننتظر فقط انطلاقة المباراة، نأمل أن نجد المساندة الجماهيرية الكافية من أجل الحصول على نقاط المباراة، ونثق في أن الجمهور سيقف خلف الفريق حتى يتحقق النصر.

كمال الزعيم: شعارنا الفوز

أكد كمال الزعيم رئيس نادي النيل حلفا إن الفريق رفع شعار الفوز في هذه المباراة ويأمل أن يوفق اللاعبون في ذلك، وقال: نحن في قمة الجاهزية المعنوية البدنية والنفسية، اللاعبون في حالة جيدة، نأمل الصعود إلى المرحلة المقبلة من المنافسة، نطالب جمهور حلفا أن يكون بكامله داخل الإستاد، نحتاج إلى وقفة الجماهير بشدة.

أمين خزينة اتحاد دنقلا والأمل الأخير

في تأكيدات لصحيفة الصدى قال السيد حسين إبراهيم أمين خزينة الاتحاد المحلي بمدينة دنقلا إن الفريق في كامل الجاهزية وأنه على استعداد تام لمواجهة اليوم أمام المتمة شندي، وأضاف: نعرف أن المواجهة تعتبر الأمل الأخير لأرتدي، وأن الخسارة سوف تقود الفريق إلى الخروج، لهذا نقف بقوة خلف ممثل المنطقة، نأمل أن تقف الجماهير كذلك معه، وأن تسانده في مواجهة اليوم المهمة، يجب أن نواصل في المنافسة.

توتي داخل إستاد الخرطوم

يؤدي نادي توتي الخرطوم مواجهة مهمة أمام الموردة أم درمان وقد أعد الفريق عدته لهذه المواجهة وقال محمد أحمد مدير الكرة بالنادي إن المباراة مهمة بالنسبة لهم في توتي، الفوز يقودنا إلى الصعود إلى مرحلة متقدمة من المنافسة، وأقول إن إستاد الخرطوم يجب أن يمتلئ عن آخره بمواطني توتي ويقفوا مع اللاعبين حتى يتحقق الفوز وتكتمل الصورة بصعود الفريق إلى المرحلة المقبلة من المنافسة.

الموردة عالجت أخطاء الماضي

عبر عمر حسن أمين خزينة نادي الموردة عن فرحته بعودة الفريق إلى سكة الانتصارات وقال: الحمد لله لقد قمنا بعلاج الأخطاء التي صاحبت الفريق في الماضي وقد ظهر ذلك جلياً من خلال مباراة الفريق أمام كوبر، والتي ظهر فيها الفريق بشكله الجميل والمعهود، نأمل أن نواصل المشوار، ننتظر من اللاعبين تقديم المزيد من الجهد حتى يصل الفريق إلى المرحلة المتقدمة من المنافسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)