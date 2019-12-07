ضبط حبوب مخدرة لدى عامل بالميناء البري

أبان المتحري تفاصيل مثيرة حول محاكمة عامل بالميناء البري ضبطت بحيازته حبوب مخدرة.

Advertisements

وقال مساعد شرطة لدى مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي محمد بشير تم القبض على المتهم وضبطت بحوزته عدد (20)حبة ترامدول وذلك بالميناء البري وتلا عليه المتحري أقواله المدونة في يومية التحري والذي نفاها المتهم.

وقدم المتحري بحسب التيار – إفادة نتيجة فحص المعروضات من المعامل الجنائية مستند إتهام الذي جاء فيه بإنها تحتوي على مادة مخدرة وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة سماع قضية الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)