قبيلة في إندونيسيا من آكلي لحوم البشر متهمة بقتل ابن دبلوماسي أمريكي.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً مثيرة لقبيلة في منطقة نائية بعيدة عن العمار في إندونيسيا و هي قبيلة تدعى New Guinea. تلك القبيلة كانت مشهورة منذ عدة عقود بذبح البشر و تتغذى على لحومهم و استخراج الجماجم و التخلص من الأحشاء داخلها و من ثم غلق الأعين و الفتحات الأخرى بالرأس حتى لا تدخلها الأرواح الشريرة و عبادتها. انتهت هذه العادة أو التقليد المخيف الخاص بالقبيلة قبل عام ١٩٩٠م للبحث عن طمأنينة النفس أكثر. الجدير بالذكر أن القبيلة كانت قد أتُّهمت بقتل Michael Rockefeller عام ١٩٦٠م وهو ابن حاكم نيويورك في وقتها و حصدت القبيلة شهرة عالية بسبب ذلك. و لكن غيرت القبيلة العادات الخاصة بها و تحولت للأعمال الخشبية و الصناعات اليدوية عام ١٩٩٠م ، إلا أن السائح الذي وثق تلك الصور للقبيلة كان خائفاً قبل الذهاب إليها فهي في منطقة بعيدة عن العمار بإندونيسيا و قد يتوقع أي تجاوزات، بيد أنه على النقيض، وثق تلك الصور التي تظهر رجال و أطفال بألوان زاهية و ديكورات عجيبة على وجوههم و براعتهم بالأعمال اليدوية. وتسكن القبيلة في مكان به العديد من المخاطر حيث يستوجب المرور خلال جداول مياه، و عبور منحدرات و صخور و طرق ضيقة للوصول إليها.