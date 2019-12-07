لوشي تحصد أكثر من 4000 تفاعل خلال ساعة واحدة فقط لصورة حديثة عبر صفحتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حصدت صورة للحسناء السودانية آلاء المبارك الشهيرة باسم لوشي على أكثر من 4000 تفاعل خلال ساعة واحدة فقط من نشرها مساء الخميس على صفختها الرسمية المعتمدة بالعلامة الزرقاء على موقع فيسبوك. ومن تعليقات متابعي صفخة لوشي على صورتها المرفقة (مفروض يطلع قرار من مجلس الوزراء يعتبر لوشي محمية طبيعة ???????? ايه الجمال ده اللهم صلي وسلم على على سيدنا محمد). وبحسب رصد ريم منصور محررة المنوعات بموقع النيلين لحسابات المشاهير في السودان تعتبر لوشي من أكثر الشخصيات السودانية متابعة على فيسبوك وتحظى منشوراتها وصورها بتفاعلات كثيرة. ريم منصور المادة السابقة تعرّف علي تقييم حكم مباراة الأهلي المصري مع الهلال والخطأ الوحيد له المقالة القادمة قبيلة في إندونيسيا من آكلي لحوم البشر متهمة بقتل ابن دبلوماسي أمريكي.!

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