السودان يتعهد بدفع تعويضات لذوي ضحايا التفجيرات الإرهابية بأمريكا

تعهدت الحكومة الانتقالية في السودان، بدفع تعويضات مستحقة لذوي ضحايا تفجيرات إرهابية في سفارتي الولايات المتحدة الامريكية في كينيا وتنزانيا، والمدمرة كول الشهيرة والتي حدث في عهد نظام الإخوان البائد.

وقالت مصادر متطابقة بحسب (التيار ) أن مجلسي السيادة والوزراء فوضا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال اجتماع عقد قبل مغادرته لواشنطن، بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية على صيغة دفع التعويضات لذوي ضحايا التفجيرات الإرهابية، وأن السلطة الانتقالية ملتزمة بتوفير المبالغ المطلوبة، وأكدت المصادر أن كافة أعضاء مجلسي السيادة والوزراء تعاطوا بشكل إيجابي مع مسألة دفع التعويضات لضحايا التفجيرات الإرهابية بسفارتي واشنطن بدارالسلام ونيروبي والمدمرة كول.

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وفي محاضرة نظمها مركز أبحاث المجلس الأطلسي، قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن بلاده ملتزمة بدفع تعويضات لذوي ضحايا التفجيرات الإرهابية التي أقرت محاكم أمريكية في وقت سابق، ولذلك بعد تفاوض مع واشنطن للوصول إلى صيغة الدفع”.

وأشار إلى أن ملف التعويضات يعوق مساعي إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والتي تتصدر محادثاته مع الإدارة الأمريكية في زيارته الحالية لواشنطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)