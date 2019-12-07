 الشرطة تكشف تفاصيل صادمة لعشريني قتل عمه

كشفت شرطة شرق النيل تفاصيل صادمة حول اتهام عشريني بقتل عمه ضربا بالعصا، وذلك بمنطقة الوادي الاخضر بالحاج يوسف، وقال المتحري ملازم شرطة اكرم ميسر حسن عند مثوله امام محكمة الحاج يوسف الجنائية برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري، ان الشاكي ابلغ قسم شرطة التكامل بان المتهم قام بضرب عمه مما تسبب في وفاته، وذلك بمنطقة السدير بالوادي الاخضر واضاف المتحري انه لحظة وصوله الى مستشفى البان جديد، وجد الضحية قد فارق الحياة، لافتاً الى انه بعد ان تم القبض على المتهم والتحري معه اقر في يومية التحري بانه كان يقف في المحطة عند حضور المجني عليه الذي قام بضربه، موضحاً بحسب المجهر انه اتصل على والده، واضاف انه بعد ذلك طلب من المجني عليه ان يذهب معه الى زريبة مجاورة فلحق به المجني عليه وضربه بالسوط الامر الذي دفعه للتوجه باخذ العصا الخاصة به وسدد له ضربتين على رأسه.

Advertisements

بعدها توجه للقسم وقام بتسليم نفسه الى افراد الدعم السريع وبدورهم اقتادوه الى قسم شرطة التكامل، وقال المتحري ان المتهم عزا وقوع الجريمة لوقوع خلافات قديمة بينه وبين عمه القتيل، وقدم المتحري للمحكمة مستندات ومعروضات اتهام من بينها عصا ومستندات اتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)