المتحري يكشف تفاصيل إتهام ثلاثة عشر متهماً بتزوير مستندات ركشات بسوق ليبيا

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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إستمعت محكمة جنايات أم بدة برئاسة القاضي أبو بكر المهاب الى أقوال المتحري في قضية ثلاثة عشر متهماً بتزوير أوراق بيع وشراء ركشات بأم بدة .
وقال المتحري بتاريخ البلاغ الذي ورد لهم في القسم بان المتهمين تم القبض عليهم في بلاغ تزوير الركشات وبيعها .
وتم فتح بلاغ بالحادثة تحت المادة 21/123/117 من القانون الجنائي وقدم المتحري جميع مستندات الإتهام وأشرت عليها المحكمة .
وتعود تفاصيل البلاغ حسب الإتهام الى أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين بتهمة تزوير مستندات لبيع ركشات بسوق ليبيا وألقت الشرطة القبض على عدد ثلاثة عشر متهماً وأخضعتهم الشرطة لتحريات بموجب المادة 21/123/117 من القانون الجنائي .
وبعد إكتمال التحريات حول البلاغ الى المحكمة التي إستمعت الى المتحري وحددت جلسة لسماع الشاكي بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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