بانى: اتحاد الكرة مرن في استدعاء لاعبي الأندية للمنتخب لهذا السبب

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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أقرّ المُهندس الفاتح بانى رئيس لجنة المُسابقات بحقيقة رفض بعض الأندية لالتحاق لاعبيها بالمنتخب المُشارك في بطولة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) المُقرّرة في الفترة من ٧ – ١٧ ديسمبر الجاري.
وكشف بانى عن أنهم في الاتحاد العام لكرة القدم أبدوا مرونة مع الأندية التي تعلّلت بحاجتها للاعبين خلال المُنافسة المحلية، مُبيِّناً أنّ ذلك لا يُعد تَساهُلاً من الاتحاد، لكنها مُرونة مُؤقّتة، مُؤكِّداً أحقية الاتّحاد في فرض خيارات الجهاز الفني للمُنتخب عَلَى أيِّ نادٍ، واقتلاع أيِّ لاعبٍ قائلاً: إنّ (الأندية دَقّت جَرس وما دايرين نَقلَع منهم اللاعبين ولو دَايرنهم كُنّا قلعناهم) على حد قوله.
وكَشَف بانى لمصادر، بملعب فَرع الرّياضة العسكري في ختام تحضيرات المُنتخب قبل المُغادرة لأوغندا، إنّهم في الاتحاد العام لكرة القدم تركوا الخيار للأندية باعتبار أنّ المُشاركة الغرض منها تجهيز مُنتخبٍ جديدٍ للمُستقبل، ولا بُدّ من توافر الرغبة، واستدرك قائلاً إنّ تمسُّك الأندية بعناصرها لا يخدم مَصلحة اللاعب وقَد تَكُون سبباً في إحباطه وتراجع مستواه، وكَانت عدة أندية قد تمسّكت بلاعبيها عقب إعلان القائمة المُشاركة في بطولة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) بأوغندا، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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