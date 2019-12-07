خبر حزين…وفاة (3) مشردين بسبب (السلسيون)!

فارق ثلاثة أطفال الحياة بسبب استنشاقهم لـ(السلسيون) بكميات كبيرة وذلك بالقرب من منطقة جنوب الحزام حيث سقط ثلاثتهم على الأرض بعد شعورهم بضيق شديد في التنفس وعدم مقدرتهم في التحرك، وقبل ان يتم إسعافهم فارقوا الحياة.

من جانبه اكدت المصادر أن الحادثة كانت في وقت متأخر من الليل وتم العثور على جثث الأطفال وفي أيديهم مادة السلسيون والقطع المبللة به، وأوضح المصدر ان المشردين لا يقطنون في المنطقة إلا ان الحادثة هزت الجميع، مطالبين الجهات المعنية بالأمر بتوفير دور رعاية وتأهيل لاستيعاب هؤلاء الأطفال الذين دائماً ما يكونون ضحايا، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)