فارق ثلاثة أطفال الحياة بسبب استنشاقهم لـ(السلسيون) بكميات كبيرة وذلك بالقرب من منطقة جنوب الحزام حيث سقط ثلاثتهم على الأرض بعد شعورهم بضيق شديد في التنفس وعدم مقدرتهم في التحرك، وقبل ان يتم إسعافهم فارقوا الحياة.
من جانبه اكدت المصادر أن الحادثة كانت في وقت متأخر من الليل وتم العثور على جثث الأطفال وفي أيديهم مادة السلسيون والقطع المبللة به، وأوضح المصدر ان المشردين لا يقطنون في المنطقة إلا ان الحادثة هزت الجميع، مطالبين الجهات المعنية بالأمر بتوفير دور رعاية وتأهيل لاستيعاب هؤلاء الأطفال الذين دائماً ما يكونون ضحايا، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر خبر حزين…وفاة (3) مشردين بسبب (السلسيون)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.