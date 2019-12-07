متهمون يهشمون رأس شاب بفرار

تمكنت شعبة مباحث الحتانة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين ، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 130 القتل العمد .

وتشير الوقائع حينما تعرض شاب للإعتداء بواسطة فرار في رأسه مما أدى لتهشيم الرأس .

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وقد قامت شرطة مسرح الحادث بعمل اللازم ونقل الجثة لمشرحة أم درمان .

وبحسب صحيفة الدار ، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )