متهمون يهشمون رأس شاب بفرار

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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تمكنت شعبة مباحث الحتانة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين ، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 130 القتل العمد .
وتشير الوقائع حينما تعرض شاب للإعتداء بواسطة فرار في رأسه مما أدى لتهشيم الرأس .
وقد قامت شرطة مسرح الحادث بعمل اللازم ونقل الجثة لمشرحة أم درمان .
وبحسب صحيفة الدار ، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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