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متهمون يهشمون رأس شاب بفرار

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 07-ديسمبر-2019

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متهمون يهشمون رأس شاب بفرار

تمكنت شعبة مباحث الحتانة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين ، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 130 القتل العمد .

وتشير الوقائع حينما تعرض شاب للإعتداء بواسطة فرار في رأسه مما أدى لتهشيم الرأس .

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وقد قامت شرطة مسرح الحادث بعمل اللازم ونقل الجثة لمشرحة أم درمان .

وبحسب صحيفة الدار ، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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