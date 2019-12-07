تعرّف علي تقييم حكم مباراة الأهلي المصري مع الهلال والخطأ الوحيد له

الخليج 365 :

قدم الحكم الجزائري لحلو بن براهيم تحكيم راقي ومتميز لمباراة الأهلي المصري مع الهلال نتيجه العدالة التحكيمية والفهم الجيد للقانون والقراءة الجيدة لطرق ولعب الفريقين بالأضافة إلي تقديرة الصحيح للمخالفات الفنية خاصة داخل مناطق الجزاء ، وكانت أهم قرارات المبارة في الدقيقة 35 من الشوط الأول عندما أحتسب الحكم ركله جزاء صحيحة لصالح النادي الأهلي بدون تردد نتيجه المسك الصارخ من مدافع نادي الهلال عبدالطيف بوي ضد مهاجم الأهلي أجايي ،الحكم الجزائري مشروع حكم جيد ولديه القدرة علي التواجد في البطولات الأفريقية القادمه بعدما نجح في تحكيم مباريات يطولة الأمم الأفريقيه للشبات .

الخطا الوحيد للحكم كان في الدقيقة 18 عنما اصتدمت الكره بة نتيجة الدخول في مسار اللعب .