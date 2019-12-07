شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نقاش حاد داخل استديو إحدى الفضائيات المشاهدة نشب بين مذيع وزميلته بعد ان تأخرت عن موعد تقديم البرنامج المسائي وخاطب المذيع إدارة البرنامج قائلا: (أتمنى من القائمين على أمر إدارة الفضائية تحذير المذيعات من البهرجة الزائدة وان عليهن الحرص على زمن البرنامج أكثر من حرصهن على وضع الميك اب)، مؤكداً انه ضدها وأن إظهار الجمال لا يحتاج للتكلف، بحسب صحيفة السوداني.

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيع يصرخ : لا لـ(بهرجة) المذيعات الزائدة.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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