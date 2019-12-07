حمور زيادة : الخجلان من (ستموت في العشرين) يمشي يحضر النيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سخر الروائي حمور زيادة أحد المشاركين في سيناريو فيلم (ستموت في العشرين) وكاتب قصة النوم عند قدمي الجبل التي تم استيحاء الفيلم منها، سخر من الهجوم الكثيف على الفيلم مؤخراً بسبب تسريب بعض مشاهده التي وصفها البعض بـ(الفاضحة)، وكتب حمور على صفحته الشخصية بموقع (فيس بوك): (ناس “الفيلم ده بتقدر تحضرو مع أمك واخواتك؟” ديل محسسني إنهم بيسوقوا ناس بيتم كل تلات سينما كوليزيوم وكل خميس سينما النيل الأزرق ويحضروا أفلام سوا… يا جماعة ببوس وبدون بوس متين بتحضروا أفلام مع أمهاتكم وأخواتكم؟ ما تستهبلوا علينا ساي…مضيفاً:

(العرض السينمائي ده ما عرض عائلي ولا شبه العرض التلفزيوني ده شي اختياري. ف الما مناسب ليهو ما يمشي يقعد في البيت يحضر النيل الأزرق (مع أمو وأخواتو)، بحسب صحيفة السوداني. المادة السابقة مزارعون بمشروع الجزيرة يُحذرون من ضياع الموسم الشتوي بسبب العطش المقالة القادمة مذيع يصرخ : لا لـ(بهرجة) المذيعات الزائدة.!

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