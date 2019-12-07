مزارعون بمشروع الجزيرة يُحذرون من ضياع الموسم الشتوي بسبب العطش

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حذر مزارعون بمشروع الجزيرة غرب المناقل قسم الماطوري، من ضياع الموسم الشتوي بسبب العطش، وتخوفوا من تكبد المنتجين خسائر فادحة وعجزهم عن سداد مديونية التمويل للبنك الزراعي، حال لم يتم تدارك الوضع وتوفير الماء للمحاصيل.
وهاجم عدد من مزارعي غرب المناقل إدارة مشروع الجزيرة، لفشلها في توفير الري والتقاوى في مواقيتها المعلومة، وقالوا لـ (الصيحة)، إن العطش يُهدد محاصيلهم مع ضيق الوقت للري، وأضافوا أن شبح الخسارة ودخول السجون يخيم على المنتجين حال لم تصل المياه خلال اليومين المقبلين، وأوضحوا أن المزارعين مُواجهون بمديونيات كبيرة عبارة عن تمويل البنك الزراعي وإدارة المشروع وتكاليف تحضير الأرض.
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