شركة كورية تنفذ مشروعات لحل إشكالات قطوعات الكهرباء بوسط دارفور

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف والي وسط دارفور اللواء ركن سليمان الأمين، توقيع عقد بين شركة التوليد الحراري مع الشركة الكورية للكهرباء “الإثنين” المقبل لتنفيذ عدد من المشروعات بالولاية.
وقال الوالي حسب (إس إم سي) أمس، إن توقيع العقد مع الشركة الكورية للكهرباء سيُساعد في حل إشكالات قطوعات الكهرباء بالولاية، وأضاف أن هذه الشركة ستدعم الولاية بالمولدات الكهربائية. وأوضح أن الشراكة ستقوم بتنفيذ مشروع إنارة الطرق بمدينة زالنجي، وسينتقل المشروع للتنفيذ في المحليات الأكثر كثافة سكانية ثم الأقل.
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