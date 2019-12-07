المريخ يسعى للحفاظ على لقب الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف المدير الفني للمريخ جمال أبو عنجة عن نية الفريق في المواصلة في المحافظة على شكله الذي بدأ يظهر به في المباريات الأخيرة من الدوري الممتاز في المرحلة الأولى، وتحقيق المزيد من الانتصارات على بقية الأندية التي ستواجههم سواء في هذه الجولة أو الجولة القادمة، وأكد مجلس إدارة نادي المريخ سعيه إلى تنفيذ رغبة الجهاز الفني واللاعبين وتقديم الخدمات لهم لأجل المحافظة على لقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

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