اللجنة السودانية الروسية تُناقش إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ناقشت اجتماعات اللجنة السودانية ـــ الروسية المُنعقدة بموسكو، زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومشكلة الديون والتنسيق المصرفي، بجانب تسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال بإلغاء نظام التأشيرة القائم بين البلدين.

وانعقدت بمقر بيت الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية بموسكو أمس، اجتماعات الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين البلدين، وترأس الجانب السوداني وكيل الخارجية السفير د. صديق عبد العزيز، والجانب الروسي نائب وكيل وزارة الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

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وتناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة لبحث وتنسيق المواقف والدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتطرقت الاجتماعات للشروع في دراسة مشروعات استثمارية مشتركة، والتفاكر حول إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين الخرطوم وموسكو.

واتفق الطرفان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي خلال الربع الأول من العام المقبل بالخرطوم.

حيفة الصيحة