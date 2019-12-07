واشنطن تشيد بحمدوك متجاهلة تحذيراته

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد اكثر من عقدين من القطيعة تم الاعلان ومن واشنطون عن تبادل السفراء بين امريكا والسودان ، وكانت امريكا قد اغلقت سفارتها بالكامل فى الخرطوم بعد الهجوم على سفارتيها فى كينيا وتنزانيا وما اعقب ذلك من استهداف الصواريخ الأمريكية مصنع الشفاء للصناعات الدوائية بالخرطوم أيام الرئيس بيل كلينتون وما جرى من تداعيات كثيرة ، ومن المعروف ان السودان يومها خفض تمثيله الدوبلوماسى في واشنطون ولم يتم اغلاق السفارة بشكل كامل ، ولاحقا ذهب سفيرنا الى واشنطون بينما اكتفت الأخيرة ببعثة يرأسها قائم بالاعمال الى ان اعلنت واشنطون قبل أيام تبادل السفراء وانهاء هذه القطيعة ، وقد تزامن الاعلان الامريكى مع زيارة الدكتور عبد الله حمدوك لواشنطون وسعيه لتحسين العلاقات ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب .

المراقبون فى واشنطون اكدوا ان الخبر شكل مفاجاة لهم اذ لم يتوقعوا صدوره وذكرت قناة الجزيرة ليلتها ان السيد حمدوك خص مكتبها فى واشنطون بهذا الخبر واذاعته كسبق صحفى قبل إعلان الخارجية الأمريكية له رسميا ، ثم جاء البيان الرسمى الامريكى الذى أكد ما اعلنه حمدوك بل انه اكثر من ذلك ذهب الى الاشادة بالرجل ومدى ارتياح واشنطون له واعجابها باسلوبه في قيادة دفة الأمر فى السودان مشيدة بالتحول الذى شهده هذا البلد الهام فى افريقيا والعالم العربي .

البيان الامريكى صدر عن الوزير بومبيو بعد لقاءات عديدة عقدها حمدوك مع مسؤلين فى الكونغرس ووزارة الخارجية ، واشار البيان الى ان امريكا ترجو ان تنجح الحكومة الانتقالية فى قيادة البلد واقامة انتخابات تنتج عنها حكومة ذات تفويض شعبى كامل تخرج بالسودان من حقبة الحكومات العسكرية الشمولية الى رحاب الحكومات المدنية الديموقراطية ، واشادت السلطات الأمريكية بجهود حمدوك فى اجراء حوار مع الجماعات المسلحة للتوصل الى اتفاقات سلام تنهى معاناة السودانيين مع الحروب ، وتلقى حمدوك اشادات أمريكية لسعيه الى تثبيت حكم القانون وجهود حكومته فى فتح تحقيقات مع متهمين من النظام السابق بممارسة العنف .

حمدوك الذى رجع بهذا الثناء عليه لم يفلح فى الحصول على كل مايريد فهو قد قال صراحة فى الخرطوم ليلة مغادرته الى واشنطون ان اصرار الادارة الأمريكية على ابقاء السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للارهاب يعنى تفكك الدولة السودانية وفشلها وبالتالى فتح الباب لداعش لتتمركز فى السودان وتهدد كل دول الجوار ، ورغم هذا التخوف العالى إلا ان ما رغب فيه حمدوك لم ينله ولم تلق السلطات الأمريكية بالا لتخوفاته مما يجعلنا نقول ان واشنطون غير جادة فهى تثنى عليه الى اكبر حد وفى نفس الوقت لاتحقق له أهم مطلوباته .