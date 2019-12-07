بالمقاومة تسترد سوريا حقها .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والعالم المنافق صامت عن طغيان ترامب وعنجهيته وهو يعلن على الملأ فى العاصمة البريطانية ان النفط السورى بات تحت يد امريكا وقد سيطرت عليه وستفعل فيه ما تريد ، يقول هذا غير متأثم وهو يعلم انه يخالف كل القوانين والمواثيق والمعاهدات وهو الذى يدعى احترام القانون والمؤسسات لكنه كاذب وليس العجب منه بل من نفاق المنظمات الدولية وعموم الدول الغربية التى تكثر النقيق والضجيج وتدعى رعايتها لحقوق الانسان وحرصها على القانون وهى تعلم انها تكذب وتنافق والا لما سكتت عن هذه الصفاقة والبجاحة الأمريكية الغير مسبوقة والرئيس ترامب يقف مثله مثل القراصنة وزعماء العصابات ليقول ماقال.

السوريون من جانبهم لايفرقون بين ترامب الذى يمارس القرصنة وبين ارهابيى داعش فالكل عندهم سارق لثروتهم معتد على ارضهم والكل لصوص مجرمون لاسبيل للتصدى لهم واسترداد الحقوق المنهوبة إلا بالمقاومة طريقا وحيدا يحفظ لهم عزتهم وكرامتهم ولايخيفهم جبروت ترامب كما لم ترهبهم من قبل وحشية داعش وفظاعتها .

الرئيس الاسد وفى رده على كلام ترامب حول رغبته بالتصرف بالنفط السوري كيفما شاء لوح بتفعيل مقاومة شعبية سبق له ان

أتى على ذكرها في لقائه مع وسيلة إعلامية روسية كأسلوب أنجع للتعاطي مع سياسة رئيس أمريكي اختار وخلافا لمن سبقه ألا يغلف أطماعه في ثروات الشعوب بادعاءات كاذبة

من جانبه رفض نائب وزير الكهرباء السوري الدكتور حيان سلمان توصيف ترامب بأنه سارق للنفط السوري، فالسرقة وفق سلمان هي عمل يتم بسرية تامة وغالبًا ما يكون تحت جنح الظلام، فيما ترامب ينهب النفط السوري علانية وبدون أي تحفظ أو حياء “وهذا عدوان موصوف وفعل احتلال يجب أن يلقى كل مقاومة”.

وقال للدكتور سليمان ان حكومته ستقارب الموضوع من زاوية قانونية وفق الأصول المتفق عليها دوليًا رغم تيقنها من أن هذا الإحتلال والعدوان الأمريكي لن يزول إلا بالمقاومة الشعبية التي تبدو دمشق بوارد بلورتها وتقديم كل صنوف الدعم لها حين تنشأ في شمال شرق البلاد”.

الوزير قال انا متيقن اننا بالمقاومة سنعتيد حقولنا ونستثمرها مجددا في مشاريع إعادة بناء البنى التحتية لهذا الوطن العزيز”.

عضو مجلس الشعب رياض طاووز قال أن المقاومة الشعبية هى السبيل الأوحد لإستعادة حقوقنا كاملة في نفطنا وكل ثرواتنا.

كانت هذه نماذج لاراء سوريين يؤمنون بانهم حتما سيستعيدون حقهم المسروق عبر المقاومة الشعبية ومن المعروف ان النصر حليف المقاومين.