حمدوك: تواجد قوات سودانية في اليمن هو إرث تركه النظام السابق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، نيته إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن ضد جماعة “الحوثي”.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث “أتلانتيك كاونسل” الأمريكي، قال فيها إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو “إرث تركه النظام السابق” في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وفي معرض رده على سؤال حول مدى اطلاعه على الدور العسكري للسوادن في اليمن، قال حمدوك “عندما يتعلق الأمر باليمن أو أي أماكن أخرى.. هذا إرث متروك”.

وأضاف أن “الصراع في اليمن لا حل عسكري له؛ سواء من طرفنا أو من أي طرف آخر في العالم، ويجب حله عبر الوسائل السياسية”.

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وقال إن بلاده ستساعد الأشقاء في اليمن وستلعب دورها مع البقية (لم يحددها)لمساعدتهم في حل الصراع.

وأوضح أن عدد ما تبقى من جنود بلاده في اليمن ليس بكثير، مقدرًا وجود نحو 5 آلاف جندي سوداني مع الدفعة الأخيرة الذي عادت إلى البلاد.

وتابع أن هذا من الإرث المتروك من النظام السابق.

ولدى سؤاله فيما إذا سيكون بمقدوره إعادة الجنود السودانيين من الحرب في اليمن، أجاب حمدوك: “بكل تأكيد”، دون ذكر زمن محدد.

فيما نقلت جريدة الشرق الاوسط اللندنية حول المشاركات العسكرية للسودان في اليمن أو ليبيا، قال حمدوك، إن الجنود السودانيين المشاركين في القتال في اليمن سيعودون إلى بلادهم بشكل تدريجي مع الوقت، مؤكداً أن الحل في اليمن يجب أن يكون سلمياً، ولا يوجد أي حل عسكري هناك ولا في أي مكان آخر، وكذلك الحال في ليبيا، وأن هذه الخطوة هي امتداد لطلبات التغيير التي نادى بها أبناء السودان.