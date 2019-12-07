الكهرباء بين العجز والترشيد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كلام خطير ادلى به السيد مدير شركة نقل الكهرباء السيد سليم محمد محجوب سليم وهو يقول ان هناك فجوة في الكهرباء تقدر بنسبة (60) % وهذا يعنى ان اكثر من نصف الاحتياج غير متوفر مما يعنى ضيقا شديدا سيواجه الناس وصيفا حارا سيحل عليهم وهم بدون كهرباء .

المعروف ان النظام البائد عمد الى الكهرباء كجهاز خدمى حيوي فعبث به وتسببت السياسات الخاطئة وعدم التعامل مع الموضوع من المنظور الفنى فقط ادى ذلك لتراكم المشاكل وصولا الى النتيجة التى نعيشها الان والتى تتمثل فى الفجوة العالية جدا هذه والتى تفوق ال 60 % كما قال السيد مدير شركة النقل .

ومع الحديث عن التدخل السياسى وتراكم الفشل هناك مشكلة تم ذكرها مؤخرا وتحدث عنها السيد سليم وهى اختفاء مبلغ مليون دولار وضرورة خضوع المتهمين للتحقيق والمساءلة تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة والعمل بجد على استرداد هذه الأموال المنهوبة واعادتها الى الخزينة العامة وعدم التراخى فى هذا الباب ،

السيد مدير شركة نقل الكهرباء تحدث عن مقدرتهم على استدامة الخدمة خاصة لكبار السن والأطفال والمرضى في القطاع السكني والمستشفيات عن طريق البرمجة الواضحة والعادلة ولكن ما يلزم ذكره هنا ولابد من تكثيف الكلام عنه حتى يصبح ثقافة عامة يتبناها الجميع هو الترشيد ورفع شعار اطفاء أى لمبة أو مروحة أو مكيف لسنا فى حاجة إليه خاصة فى مؤسسات الدولة ومكاتبها التى يكثر فيها الهدر الى الحد المزعج .

دعونا نتوافق جميعا على أهمية مراعاة هذا الظرف وننظم انفسنا وصولا الى أفضل وضع نستطيع الالتزام به ونساعد مسؤولى

الكهرباء ولنكن على قدر المسؤولية.