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إمراة تجهض سفاحاً وتقذف به في المرحاض

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 07-ديسمبر-2019

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إمراة تجهض سفاحاً وتقذف به في المرحاض

نظرت محكمة أم بدة برئاسة مولانا زين العابدين ، في قضية الإجهاض وقذف المولود في المرحاض لإخفاء معالم جريمتها ، إلا أن سرعة البديهة لفرسان المباحث بأم بدة أسعفتهم من القبض على المتهمة بمشاركة آخريات .

وتم إنتشال جثة الطفل وتم تدوين بلاغ في مواجهتهن .

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وقد إستمعت المحكمة لكل الأطراف بالإضافة الى شهود الإتهام والدفاع وبعدها أغلق الملف للشهر القادم للنظر في القرار النهائي بحسب صحيفة الدار .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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