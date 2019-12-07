إمراة تجهض سفاحاً وتقذف به في المرحاض

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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نظرت محكمة أم بدة برئاسة مولانا زين العابدين ، في قضية الإجهاض وقذف المولود في المرحاض لإخفاء معالم جريمتها ، إلا أن سرعة البديهة لفرسان المباحث بأم بدة أسعفتهم من القبض على المتهمة بمشاركة آخريات .
وتم إنتشال جثة الطفل وتم تدوين بلاغ في مواجهتهن .
وقد إستمعت المحكمة لكل الأطراف بالإضافة الى شهود الإتهام والدفاع وبعدها أغلق الملف للشهر القادم للنظر في القرار النهائي بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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