العثور على سيدة مشنوقة داخل حمام مدرسة ثانوية

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة كشفت مصادر عن وقوع جريمة قتل غامضة حدثت داخل مدرسة مؤسسة الفاو الثانوية بمحلية الفاو الثانوية بولاية القضارف طبقا لمصادر قالت ان الشرطة تلقت بلاغا بانتحار امرأة والعثور عليها داخل حمام المدرسة. فور تلقي البلاغ تم ابتعاث فريق من الادلة الجنائية الى موقع الجريمة. Advertisements وقالت مصادر المجهر، ان السيدة عثر عليها مشنوقة وجالسة على كرسي داخلب الحمام، وما زالت التحريات جارية لكشف غموض الجريمة، فيما دونت الشرطة بلاغا ضد مجهول تحت المادة “48” اجراءات بقسم الشرطة الامنية بالقضارف. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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