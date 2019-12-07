احتفاء واسع بطائرة سودانير (حنبنيهو)

احتفاء واسع بمواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين كان لافتاً جداً بمناسبة عودة طائرة سودانير من دولة أوكرانيا بعد صيانتها من جديد. ومصدر الاحتفاء كان العبارة التي اختطت على الطائرة (حنبنيهو)، تلك العبارة التي زرعت الأمل من جديد في نفوس الجميع بعودة أسطول طائرات الإيرباص السودانية التي ظلت ولسنوات طويلة خارج منظومة التواجد الثابت، بحسب صحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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