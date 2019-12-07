السودان يُشارك في اجتماعات الدول المُصدّرة للنفط (أوبك)

شارك السودان أمس، في الاجتماع الوزاري المشترك السابع للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) بمقر المنظمة بفيينا.

وترأس وفد السودان المندوب الدائم السفير ميرغني أبكر الطيب بخيت، وعضوية الوزير المفوض ميمونة محمد خالد، والسكرتير الأول علي محمد أحمد، وبحضور وزاري كبير من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمراقبين.

وناقش الاجتماع بحسب صحيفة الصيحة، أوضاع السوق على ضوء استمرار الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الالتزام بإعلان التعاون وسياسة سوق مستقرة على أساس المصالح المتبادلة للدول المنتجة وضمان استمرار تحسُّن ظروف السوق وعودة الثقة في استثمار صناعة النفط.

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ووافقت الدول أعضاء أوبك وحلفاؤها على تعميق تخفيضات إنتاج النفط إلى (500.000) برميل يومياً حتى مارس 2020م، وبذلك يصل إجمالي التخفيض منذ إعلان التعاون إلى (1.7) مليون برميل يومياً.

والتقى وفد السودان على هامش الاجتماع بعددٍ من الوزراء والوفود المشاركة، وتناولت اللقاءات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء حفاظاً على سوق النفط، وتشجيع استقرار ونماء سوق النفط بالسودان على ضوء التطورات السياسية الإيجابية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)