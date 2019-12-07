إحباط أكبر عملية تهريب للحشيش في طريقها داخل البلاد

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة تمكنت قوات الدعم السريع قطاع ولاية جنوب دارفور نيالا ، من إحباط أكبر عملية تهريب تسعة ألف رأس حشيش وعدد كبير من الخمور المستوردة ، والتي كانت في طريقها الى داخل البلاد . حيث إستطاع أفراد قوات الدعم السريع من السيطرة وإحباط هذة العملية . Advertisements وتم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين ولاتزال التحقيقات مستمرة للفصل في البلاغ بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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