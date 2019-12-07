إلقاء القبض على المتهم الثاني في قضية مقتل رئيس اللجنة الشعبية

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : حوادث 20 مشاهدة تقدم محامي الإتهام عادل عمر عباس بإستئناف بالرقم 977 في قضية مقتل رئيس اللجنة الشعبية بقرية الكوع ، بعيارين ناريين إخترق أحدهما صدر رئيس اللجنة وآخر في الرجل وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم المتهم الأول محمود الدليل ، فيما برات الأخرين لذا تقدم محامي الدفاع لمحكمة الإستئناف بطلب موضحاً للمحكمة بأن المتهم الثاني كان يقول للمتهم الأول (اضرب في المليان ) مما أدي لمقتل رئيس اللجنة الشعبية بلة محمد علي بعيارين ناريين بعدها نظرت محكمة الإستئناف في القضية ، وجاء قرارها بإعادة المتهم الثاني للحراسة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 25 تحريض من القانون الجنائي ، وفي الأيام القادمة سوف تستأنف جلسات محاكمة المتهم الثاني بحسب صحيفة الدار . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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