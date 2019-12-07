الكابلي في الخرطوم الاول من يناير

يصل البلاد في الاول من يناير القادم، الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي قادما من مقر اقامته من العاصمة الامريكية واشنطن، تلبية لدعوة احدى الشركات الكبرى للمشاركة في منتداها الثقافي وتكريمه. Advertisements ويحيي الكابلي خلال فترة زيارته القصيرة بحسب آخر لحظة، عدداً من الامسيات الغنائية، كما يشرف حفلا خاصاً يقيمه له اتحاد الفنانين بداره بام درمان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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