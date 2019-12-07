تساؤلات حول (ضرب) برهومي في دبي..!

سادت تساؤلات واسعة مواقع التواصل الاجتماعي عقب تسريب مشهد لفيديو يظهر خلاله نجم الكوميديا الشاب برهومي وهو محمولاً على ايدي عدد من الحراس داخل حفل سوداني أقيم بأمارة دبي.
ذلك المشهد الذي انتشر بشكل واسع في عدد كبير من القروبات دون أن يتقدم أي شخص بشرح ما جرى هناك، بينما أكدت مصادر، ان الموضوع كان عبارة عن شجار ما بين برهومي وأحد الحراس تطور فيما بعد ليصل لتلك المرحلة (المزرية)، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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