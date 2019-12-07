اطلالة جديدة للفنان محمود تاور

يطل المطرب محمود تاور مساء اليوم، على جمهور اليوم الاسري الئي ينظمه ابناء منطقة سلنارتي بصالة المعلم بالخرطوم.

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ويشارك تاور الغناء عدد من المطربين والمطربات الشباب، وسيتم خلال الفعالية تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات على رأسها قناة النيل الازرق.

تاور سيقدم خلال الحفل وفقاً لآخر لحظة اغنية وطنية جديدة من كلمات الشاعر الكبير اسحق الحلنقي، بالاضافة الى اغنيات عاطفية تقدم لاول مرة ، وكان تاور قد قال في آخر اطلاله تلفزيونية له عبر شاشة قناة النيل الازرق ان لديه اكثر من “40” أغنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)