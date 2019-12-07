الموصلي يقود تجمع المبدعين بالسجانة

استضاف مسرح عثمان حسين بمركز شباب السجانة امس الاول، حفل منتدى تجمع المبدعين وشرف الحفل عدد من كبار المطربين تقدمهم الاستاذ يوسف الموصلي. Advertisements كما كان حضوراً وفقاً لآخر لحظة عدد من قادة المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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