تجمُّع نازحي دارفور يُقاطع ورشة التعايشي

قَالَ تجمُّع نازحي ولايات دارفور، إنّه سَيُقاطع عمل الورشة المُقرّرة اليوم السبت بمدينة نيالا برعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، بسبب إقصاء نازحي غرب دارفور، وسط دارفور وشرق دارفور، ووجّه رسالة لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” مفادها تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي عُقد قبل شهرين بالخرطوم.

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واعتبر التجمُّع وفقاً لمصادر أمس، الورشة المقرّر لها اليوم امتداداً لسرقة نضالاته من قِبل “الحُرية والتّغيير”، وقال: “الحركات التّحريرية ذات كفاحٍ مسلّحة هي الأجدر بتمثيل قضايا النازحين، كما أنّ الحرية والتغيير يجلسون على كرسي السلطة قرابة عام من الزمن ولم يُغيِّروا شولة”، وأضاف بأنّ الدعوة لحُضُور الورشة لم يشمل كل النازحين، بل اُختصر في ولايتي جنوب وشمال دارفور، وتابع: “التعايشي ومن معه يُريدون تكرار أبوجا جديدة، وإلا ماذا يعني حُضُور 10 من قيادات الحرية والتغيير”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)