“العدل والمساواة”: المهدي مُتخوّف من عودة الحركات لأنه يخشى المنافسة

قال مستشار حركة العدل والمساواة للشؤون الاقتصادية بشارة سليمان، إن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي متخوف من عودة الحركات المسلحة لأنه يخشى المنافسة.

وأضاف بشارة “إن حمل السلاح والثورة لم يكن ضد الإنقاذ بل ضد الاستغلال والظلم ضد مواطنينا وأهلنا”. وتابع بأن الثقل الجماهيري والانتخابي للصادق المهدي موجود في الهامش السوداني ودارفور على وجه الخصوص، لذا يجب عليه التحالف مع الحركات المسلحة بدلاً من (اللف والدوران) ـ حسب قوله.

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ونبه بشارة بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن أي رفض من جانب (قحت) للسلام فإنها أول من يدفع ثمن ذلك الرفض، وقال إن خيار العودة للحرب (زيرو)، واتهم بعض الجهات بالسعي لإحداث مواجهة بين القوات العسكرية والحركات وهو ما لم يتحقق مطلقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)