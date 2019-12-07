الخليج 365 : أصدر نادي الهلال قرارًا اليوم”الجمعة” قضى بموجبه إعفاء المدير الفني صلاح أحمد آدم من منصبه. وقال النادي بحسب الموقع الرسمي إنّ المجلس أقال المدرب صلاح آدم، دون الكشف عن أيّ تفاصيل أخرى. وخسر الهلال أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المرحلة الثانية من دور المجموعات لأبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..صلاح أحمد آدم يغادر الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.