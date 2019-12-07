السماني الصاوي يكشف حقيقة تمرده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال لاعب المريخ السماني الصاوي إنّه مصاب ولم يتمرّد على فريقه، وإنّ كل ما يثار حاليًا ما هو إلاّ شائعة ظلّت تلاحقه منذ عودته من تجربة الاحتراف التي خاضها بليبيا.

وأوضح السماني في تصريحاتٍ خاصة لـ”باج نيوز” إنّه عانى من الإصابة قبل مباراة مريخ الفاشر، غير أنّه تحامل عليها، حرصًا منه على المشاركة في مباراة القمّة أمام الهلال بالدوري الممتاز.

وكانت أنباء في وقتٍ سابق أشارت إلى تمرّد اللاعب السماني الصاوي مع فريقه، وتوقّفه عن التدريبات.

وأضاف لاعب المريخ” إصابتني تجدّدت في مباراة مريخ الفاشر الوديّة، وفعلت كلّ شيئ من أجل اللحاق بلقاء الهلال، ولكنّ لم أتمكّن، رغم أنّني تواجدت في معسكر الفريق حتى قبل المباراة بوقتٍ قليل، وفي النهاية تم اتخاذ قرارٍ بإبعادي بعد تقرير الطبيب”.

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وكشف السماني الصاوي عن اقترابه من العودة إلى التدريبات، مشيرًا إلى أنّه خضع إلى عديد من الجلسات في الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي ألمت به.

وتابع” سأعود إلى التدريبات الجماعية بعد ثلاثة أيام، وربما أكون جاهزًا لمباراة الأمل عطبرة بشكلٍ كبير”.

ويرى الصاوي في حديثه لـ”باج نيوز” أنّ هناك من يعمل على تشويه صورته مع المريخ، بإطلاق الشائعات بين الفنية والأخرى.

وأكمل” لقد سئمت من هذه الشائعات التي ظلّت تلاحقني”.