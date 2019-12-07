إتفاق على تشجيع التجارة والاستثمار الأمريكي بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتفق رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووفده إلى واشنطن، مع وفد من مجلس الشركات الأفريقية، على تشجيع التجارة والاستثمار الأمريكي، ووعد الوفد بتسهيل الإجراءات للشركات الأمريكية العاملة في هذه المجالات لدخول السوق السوداني عبر الاستثمار لاسيما الاستثمار الجاد الذي يصب في إطار التطور التنموي المنشود بعد التغيير .

واستقبل الوفد الحكومي بمقر المجلس، رئيسة المجلس ومديرته التنفيذية فلورزيلا ليسر ونائب الرئيسة وليام وورد وقيادات المجلس، وتباحث الطرفان حول سبل زيادة التعاون مع الشركات الأمريكية الكبيرة، خصوصاً في المجالات الأكثر ملاءمة للسودان في الوقت الحالي كالبنى التحتية والطرق والجسور والطاقة والزراعة .