وزير المالية: زيادة متوسط الأجور بنسبة (100%) في موازنة 2020م

الخليج 365 :

قال وزير المالية إبراهيم البدوي إن موازنة 2020م ستكون فيها انجازات كبيرة جدًا منها ترتيب وتقويم الوظائف.

وأكد البدوي في تصريح لـ(باج نيوز) استدامة دعم المواطن بصورة مباشرةً عن طريق تحويل نقدي وذلك في مرحلة متأخرة من العام القادم بحيث يتم توفير كل المستلزمات المؤسسية لذلك، وإحداث زيادات كبيرة ومُعتبرة في الأجور والمرتبات تصل لـ(100%) في المتوسط.

وأضاف: “بدأنا العمل في عدة محاور لمعالجة تركة النظام السابق المثقلة، والتواصل مع مجتمع التنمية الدولي ومعالجة العقوبات المتنوعة المرتبطة بإدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب”، وأشار إلى محاولة معالجة الآثار السالبة لكلفة المعيشة ومكافحة التضخم واستقرار اسعار الصرف، وقال إن هناك برامج كثيرة متنوعة تم البدء فيها إلا أن تركة ثلاثين عامًا تحتاج لبعض الوقت، وأكد العمل على معالجة المسائل المتعلقة بتثبيت الاقتصاد الكلي وإحداث برنامج تنموي في القيمة المضافة للسلع والصادارات السودانية وإجراء اصلاح كبير في قطاع المعادن والنفط وتسعير الطاقة.