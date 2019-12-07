ولاية جنوب كردفان تستعجل إكمال حصتها من الوقود لإكمال الحصاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استعجلت ولاية جنوب كردفان وزارة الزراعة الاتحادية باكمال حصتها من الجازولين التي تبلغ (3) ملايين جالون لحصاد العروة الصيفية، في وقت أوضحت فيه أن المساحة المستهدفة وصلت الى (5) ملايين فدان. وقال المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الإقتصادية د. سعيد حبيب الله لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن فرق المسح الزراعي تقوم بحصر المساحات المنتجة على مستوى (14) محلية بالولاية، مشيراً إلى أن استخدام التقانات التقليدية أدى لتدني الإنتاجية للموسم الحالي، كاشفاً عن وصول أكثر من (700) ألف جالون جازولين فقط من الكميات المطلوبة. المادة السابقة بدء تفريغ (5) بواخر من المشتقات النفطية ببورتسودان المقالة القادمة وزير المالية: زيادة متوسط الأجور بنسبة (100%) في موازنة 2020م

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