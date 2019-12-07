بدء تفريغ (5) بواخر من المشتقات النفطية ببورتسودان

الخليج 365 : كشفت إدارة ميناء بورتسودان للمشتقات النفطية عن وصول (5) ناقلات نفطية تشتمل على (الجازولين، والبنزين، والفيرنس، غاز الطبخ)، بحمولات تصل لأكثر من (136) ألف طن. وأشار مدير الميناء عثمان قرشي محمد لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إلى أنهُ يتم تفريغ باخرة جازولين بحمولة (44) ألف طن، فيما تم تفربغ ناقلة من غاز الطبخ بحمولة تصل (1200) طن، مشيراً إلى وجود (3) ناقلات في انتظار التفريغ تشتمل على بنزين بحمولة (40) ألف طن، وفيرنس بحمولة (51) ألف طن، وأكد محمد تواصل عمليات تفريغ الحمولات من المشتقات النفطية المختلفة وفق الترتيبات والبرمجة لتسهيل عمليات تفريغ الاحتياجات من المشتقات النفطية. المادة السابقة أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق7ديسمبر2019م المقالة القادمة ولاية جنوب كردفان تستعجل إكمال حصتها من الوقود لإكمال الحصاد

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